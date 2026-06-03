Polizeieinsatz an Magdeburger Schule: Junge hantiert mit Waffe

Magdeburg - Weil ein Junge an einer Schule mit einer Waffe hantierte, musste am Mittwochvormittag ein Großaufgebot der Polizei nach Magdeburg -Buckau ausrücken.

Ein Jugendlicher hantierte an einer Magdeburger Schule mit einer Waffe. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Gegen 11.30 Uhr soll ein 16-jähriger Schüler der Gemeinschaftsschule Heinrich Heine einen Mitschüler auf der Toilette mit einer Pistole bedroht haben.

Ein Lehrer schlichtete die Situation sofort und rief anschließend die Polizei. Die Beamten erfuhren, dass es sich bei der Waffe um eine Attrappe gehandelt haben soll und der Jugendliche sich schon nicht mehr auf dem Schulgelände befand.

Die Einsatzkräfte konnten schließlich Kontakt zu den Eltern des 16-Jährigen aufnehmen und den Beschuldigten dann an seiner Wohnadresse antreffen.

Dort wurde schließlich auch die Tatwaffe entdeckt, bei der es sich tatsächlich um eine sogenannte Softair-Pistole handelte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.