Gestohlene Autos aus NRW auf Lkw entdeckt: Besitzer ortet VW auf A2 bei Magdeburg

Magdeburg - Ein gestohlener VW mit GPS-Ortung hat die Polizei auf die Spur eines Sattelzugs gebracht. Auf dem Laster auf der A2 bei Magdeburg fanden die Beamten gleich zwei als gestohlen gemeldete Autos.

Durch die Ortung eines Autos konnte die Polizei einen Laster mit gestohlenen Wagen ausfindig machen. (Symbolbild) © Heiko Becker/HMB Media/dpa

Wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, wurde der aus Polen stammende Sattelzug am Samstagmorgen gegen 0.55 Uhr auf der Rastanlage Börde Süd kontrolliert.

Auslöser war offenbar einer der Fahrzeugbesitzer. Dieser konnte den Standort seines gestohlenen VW T6 orten und die Informationen an die Polizei weitergeben.

Gemeinsam mit Einsatzkräften aus Niedersachsen gelang es schließlich, den Lastwagen ausfindig machen zu können und zu kontrollieren.

Auf der Ladefläche entdeckten die Beamten neben dem VW T6 auch einen Dodge RAM. Beide Autos waren als gestohlen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen diese am 28. Mai in Nordrhein-Westfalen entwendet worden sein.