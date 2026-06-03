Mann will nur sein Pfand zurückgeben - wenig später wird er verletzt
Magdeburg - Am Dienstagnachmittag wollte ein Magdeburger eigentlich nur seine Pfandflaschen abgeben. Doch kurz darauf flogen die Fäuste.
Gegen 15.45 Uhr betrat ein 44-jähriger Mann einen Supermarkt in der Brenneckestraße im Stadtteil Sudenburg, um sein Pfand abzugeben.
Vor dem Pfandautomaten hielten sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann und eine Frau auf, die sich lautstark unterhielten.
Als der Kunde die beiden aufforderte, zur Seite zu gehen, damit er den Automaten nutzen konnte, wurde der Fremde aggressiv.
Der 44-Jährige wurde unvermittelt zu Boden gestoßen, kassierte Schläge und Tritte teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Außerdem klaute der Unbekannte die Uhr des Mannes.
Der Magdeburger wurde durch die Attacke leicht verletzt. Das Pärchen nahm daraufhin Reißaus und konnte bislang noch nicht von der Polizei ausfindig gemacht werden.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum möglichen Täter geben können, werden geben, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier zu melden.
Titelfoto: Eva Manhart/APA/dpa