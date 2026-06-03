Mann will nur sein Pfand zurückgeben - wenig später wird er verletzt

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag wollte ein Magdeburger eigentlich nur seine Pfandflaschen abgeben. Doch kurz darauf flogen die Fäuste.

Ein Magdeburger wurde bei der Pfandrückgabe verletzt. (Symbolbild) © Eva Manhart/APA/dpa

Gegen 15.45 Uhr betrat ein 44-jähriger Mann einen Supermarkt in der Brenneckestraße im Stadtteil Sudenburg, um sein Pfand abzugeben.

Vor dem Pfandautomaten hielten sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann und eine Frau auf, die sich lautstark unterhielten.

Als der Kunde die beiden aufforderte, zur Seite zu gehen, damit er den Automaten nutzen konnte, wurde der Fremde aggressiv.

Der 44-Jährige wurde unvermittelt zu Boden gestoßen, kassierte Schläge und Tritte teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Außerdem klaute der Unbekannte die Uhr des Mannes.

Der Magdeburger wurde durch die Attacke leicht verletzt. Das Pärchen nahm daraufhin Reißaus und konnte bislang noch nicht von der Polizei ausfindig gemacht werden.