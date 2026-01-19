Polizisten müssen Dienst abbrechen: Mann will vor Kontrolle flüchten und schlägt um sich

Magdeburg - Im Magdeburger Hauptbahnhof wurden am Samstagmorgen Bundespolizisten von einem Mann angegriffen und verletzt.

Für einen 37-Jährigen setzte es einen Platzverweis für den Magdeburger Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Vorausgegangen war ein Versuch der Beamten, den 37-Jährigen routinemäßig zu kontrollieren. Gegen 9.11 Uhr sprachen sie ihn an, woraufhin dieser nicht reagierte und lieber das Weite suchte.

Beim Versuch, ihn zu ergreifen, wich der Mann aus und wollte entkommen. Dabei habe er auch in Kauf genommen, die beiden Bundespolizisten mit Schlägen ins Gesicht zu verletzen.

Erst als eine zweite Streife zur Unterstützung anrückte, konnte der aggressive Mann gestellt und gefesselt werden, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Anschließend ging es für ihn zur weiteren Vernehmung in die Diensträume der Beamten.

Dort wurde er belehrt und bekam eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Nachdem der 37-Jährige einen Platzverweis für den Hauptbahnhof bekommen hatte, konnte er die Dienststelle wieder verlassen.