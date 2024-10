Psychisch auffälliger Mann beschädigt über 70 Fahrzeuge in Magdeburg!

Magdeburg - Am frühen Dienstagmorgen sorgte ein psychisch auffälliger Mann in Magdeburg für reichlich Ärger, als er Dutzende Fahrzeuge beschädigte.

Am selben Tag trat der Störenfried erneut negativ am Tatort in Erscheinung, als er mehrere Hausfassaden sowie Werbetafeln mittels roter Sprühfarbe beschädigte. Da der Mann bei der Festnahme einen auffällig verwirrten und psychisch instabilen Eindruck machte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort eingewiesen.

Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen dauern an.