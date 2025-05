Räubertruppen in Magdeburg unterwegs: Wertsachen oder Schläge!

Magdeburg - An diesem Wochenende versuchten Unbekannte in Magdeburg gleich zweimal Menschen auf offener Straße auszurauben.

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Unbekannten. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der erste Fall ereignete sich am gestrigen Samstag gegen 20.15 Uhr, wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilt.

Zwei Personen waren auf dem Neustädter Platz, als zwei Männer auf sie zukamen. Sie forderten Bargeld und drohten ihrem Opfer mit Gewalt. Als er ihnen nichts geben wollte, wurde er verprügelt.

In der Zwischenzeit hatte jemand die Polizei gerufen. Als die Schläger das merkten, flüchteten sie auf Fährrädern in Richtung Schrotebogen oder der Lübecker Straße. Ihr Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Wertsachen konnte er jedoch behalten.

Wenige Stunden später, um 1.05 Uhr, passierte ein ähnlicher Fall bei der Leibnizstraße nahe des Hasselbachplatzes. Drei oder vier Personen arabischen Aussehens forderten Bargeld von jemandem. Als dieser verneinte, wollten sie ihn mit einer Glasflasche schlagen.

Er konnte flüchten, wurde jedoch von der Truppe eingeholt. Darauf schlugen sie gemeinsam auf ihn ein und klauten ihm sein Bargeld und Handy. Er wurde leicht verletzt.