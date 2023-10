Raub, Beleidigung und rechtswidrige Parolen: Knastzeit für 25-Jährigen aus Magdeburg!

Magdeburg - Für einen 25-jährigen Magdeburger klickten am Donnerstagabend nach zwei versuchten Raubdelikten und mehreren Strafanzeigen die Handschellen.

Der junge Mann trat in einer Nacht gleich mehrfach negativ in Erscheinung. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Nach Angaben der Polizei soll der Tatverdächtige zunächst gegen 23.30 Uhr gemeinsam mit einem Jugendlichen in einem Parkhaus in der Willy-Brandt-Straße in Erscheinung getreten sein.

Hier sollen die beiden Beschuldigten mit einem 29-Jährigen und einem 32-Jährigen im Eingangsbereich in Streit geraten sein. Der beschuldigte Magdeburger forderte hierbei die Parktickets der Opfer und setzte sie mit Schlägen unter Druck.



Der Sicherheitsdienst bemerkte die Situation und nährte sich der Personengruppe. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung City-Tunnel.

Dort traf der 25-jährige Straftäter mit seinem Begleiter auf einen 19-jährigen Mann aus Wolmirstedt, den er ebenfalls zur Herausgabe von Bargeld aufgeforderte und versuchte ihn immer wieder mit Kopfstößen zu verletzten. Der Geschädigte konnte sich jedoch aus der Situation befreien.

Auch die zeitgleich eingetroffenen Polizeibeamten wurden von dem auffälligen und aggressiven Tatverdächtigen nicht verschont. Dieser rief den Einsatzkräften mehrfach verfassungswidrige Parolen entgegen. Während seiner Festnahme wehrte dieser sich zudem weiterhin aktiv gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen.