Riesen-Verwüstung: Einbrecher knacken Wohnhäuser in Magdeburg

Magdeburg - Am Samstagmorgen brach eine Diebesbande in zwei Häuser in Magdeburg ein. Hängen die Einbrüche zusammen?

In Magdeburg-Reform wurden in der Nacht zwei Häuser aufgebrochen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Am frühen Morgen bemerkte die Bewohnerin, dass die Unbekannten in ihr Haus in Magdeburg-Reform eingestiegen waren.

Sie hatten offenbar ein Fenster, was von der Hauptstraße aus nicht einsehbar war, gewaltsam aufgebrochen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Diebe durchwühlten sämtliche Schränke, allerdings konnte die Bewohnerin noch nicht feststellen, ob etwas geklaut wurde.

Es scheint, als hätten die Täter noch nicht genug: In derselben Nacht brachen Unbekannte in ein weiteres Haus in Reform ein. Dort wurde an der Rückseite des Gebäudes eine Tür aufgehebelt.

Auch hier hinterließen die Langfinger großes Chaos. Die Bewohnerin gab an, dass teurer Schmuck im vierstelligen Wert fehlen würde.

Ob es sich dabei tatsächlich um die gleichen Täter handelt, ist derzeit noch unklar.