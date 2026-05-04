Mehrfach mit Faust zugeschlagen: Magdeburger Polizei fahndet nach diesem Mann

Magdeburg - Bereits im September 2025 wurde eine männliche Person an einer Straßenbahnhaltestelle in Magdeburg angegriffen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Bildern nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer erkennt den mutmaßlichen Täter? © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Der Vorfall ereignete sich am 30. September 2025 gegen 17.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Hasselbachplatz" am Breiten Weg.

Eine Zeugin soll den späteren Geschädigten hier zunächst angerempelt haben. Als dieser die Frau zur Rede stellte, kam es schnell zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Beschuldigten, der sich in die Situation eingemischt hatte.

Während des Streits soll der Geschädigte laut einer Polizeisprecherin des Reviers Magdeburg unter anderem als "Nazi" beleidigt worden sein.

Anschließend stiegen die drei Beteiligten gemeinsam in eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Buckau. Hier schlug der abgebildete Mann mehrfach mit der Faust gegen den Kopf des Opfers. Dieses verließ anschließend die Straßenbahn.