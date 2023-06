Sechsjähriges Mädchen vergewaltigt - Nachbarin bekommt es mit, doch tut nichts!

In einem Linienbus in Magdeburg läuft Annika T. ihrem Vergewaltiger über den Weg - denn er befindet sich seit jeher auf freiem Fuß. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

20 Jahre ist es nun schon her, dass Annika T. plötzlich ihrem Vergewaltiger über den Weg lief. In einem gewöhnlichen Linienbus in Magdeburg stand er plötzlich wieder vor ihr, erkannte sie sofort, sprach sie sogar an.

"Es kam alles wieder hoch, ich konnte das auch nicht verdrängen", erinnerte sich die heute 38-Jährige bei "Kripo Live - Tätern auf der Spur".

Was wieder hochkam, waren Erinnerungen an unvorstellbare Taten.

1990 lebte die damals sechsjährige Annika T. ein friedliches, unbeschwertes Leben in einem Magdeburger Wohnblock, hatte viele Freunde und Spielgefährten - darunter auch der 19-jährige Stefan H.

Der geistig etwas zurückgebliebene Jugendliche spielte oft mit den Kindern Fußball oder Verstecken und verstand sich mit allen Nachbarn gut. Doch der nette Schein trog: Stefan H. verging sich heimlich an einigen Kindern.