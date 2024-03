05.03.2024 07:09 Sperrmüllbrand in Magdeburg: Vier Menschen müssen in Klinik!

In Magdeburg kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand, bei dem vier Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Nacht auf Dienstag kam es im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt zu einem Brand, bei dem vier Personen verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurde ein Haufen Sperrmüll vor dem Wohnhaus in der Dequeder Straße womöglich vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch die starke Hitzeeinwirkung des Feuers zersprangen die Fenster im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Hauses, wodurch Rauch in die Wohnungen eintrat. Die Mieter der besagten Wohnungen konnten durch weitere Hausbewohner und die Feuerwehr evakuiert werden. Vier Personen wurden anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Magdeburg Crime Kind (9) und Frau (42) getötet: 18-Jähriger festgenommen Durch den Brand wurden mehrere Hauseingänge sowie ein Kleintransporter und zwei Autos beschädigt. Der Brand- und Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

