Strafanzeigen! Hätte Anschlag in Magdeburg verhindert werden können?

"Wir werden uns das Sicherheitskonzept angucken, wir werden gucken, wer als Verantwortlicher in Betracht kommt", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg.

Betonblöcke sollten den Weihnachtsmarkt eigentlich vor jenen Anschlägen schützen. © Christoph Soeder/dpa

Der 50 Jahre alte Mann aus Saudi-Arabien war kurz vor Weihnachten mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Er tötete fünf Menschen und verletzte mehr als 230 Menschen zum Teil schwer.

Offen ist, warum Behörden den Attentäter nicht stoppten, obwohl er Dutzende Male Gewalt angedroht hatte.

Im Zentrum der Aufarbeitung stehen auch das Einsatzkonzept der Polizei und das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarkts.

Dabei geht es etwa um die Frage von Lücken in Betonblocksperren an Fußgängerübergängen, das Fehlen der Sicherung von Fluchtwegen mit Stahlketten und das Fehlen eines Polizeifahrzeugs an einem geplanten Standort.