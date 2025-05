Täter nach Einbruch auf der Flucht, doch die Polizei wird am Bahnhof stutzig

Magdeburg - Einbruch am helllichten Tag: Unbekannte Diebe räumten eine Wohnung im Magdeburger Westen leer. Der Täter dachte, er käme davon - und wurde am Bahnhof eingefangen.

Alles in Kürze

Die Bundespolizei konnte am Magdeburger Hauptbahnhof einen flüchtigen Einbrecher (44) einfangen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Einbrecher stiegen am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Stadtfeld-West ein und durchwühlten alle Schränke. Sie sackten unter anderem Schmuck und mehrere Personaldokumente ein und suchten das Weite.

Gegen 15.50 Uhr kontrollierten dann Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 44 Jahre alten Mann am Magdeburger Hauptbahnhof - zunächst nur, weil anscheinend an der Rahmennummer seines E-Bikes gepfuscht wurde.

Als sie den Mann dann aber weiter durchsuchten, fanden sie eine Plastiktüte mit zahlreichen Ausweisen - er log die Polizisten an und versuchte Reißaus zu nehmen.

In seinem Rucksack fanden sie Schmuck und andere Wertgegenstände sowie Einbruchswerkzeug, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.