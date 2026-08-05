Teenager rauben 66-jährige Magdeburgerin aus: Polizei findet Schreckschusswaffe

Magdeburg - Eine 66 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen in der Lübecker Straße in Magdeburg ausgeraubt worden. Die Polizei konnte wenig später drei tatverdächtige Teenager stellen.

Die schnell hinzugeeilte Polizei konnte drei der vier Täter aufgreifen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Magdeburgerin wurde kurz vor 7 Uhr vor einem Einkaufsmarkt von vier Jugendlichen angesprochen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Die Gruppe soll die Frau nach Geld gefragt haben.

Als die 66-Jährige ihre Geldbörse hervorholte, wurde es plötzlich rabiat: Zwei der Jugendlichen sollen sie am Handgelenk gepackt und herumgeschleudert haben.

Die Frau stürzte zu Boden. Anschließend schnappten sich die Jugendlichen ihre Geldbörse und flüchteten.

Die Magdeburgerin alarmierte sofort die Polizei. Mehrere Streifenwagen rückten aus und suchten in der Nähe des Tatorts nach den Verdächtigen.

Kurz darauf konnten drei der vier Jugendlichen gestellt werden. Zuvor versuchte ein 14-jähriger Syrer, den Beamten zu Fuß zu entkommen.

Dabei soll er mehrere Geldscheine versteckt haben, die später sichergestellt wurden.