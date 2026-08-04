Junger Mann bei Messerangriff schwer verletzt: Polizei fahndet nach Tätern
Magdeburg - Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in Magdeburg bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde auch ein Hubschrauber zur Fahndung der flüchtigen Tatverdächtigen eingesetzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann aus Kamerun gegen 5 Uhr morgens im Bereich einer Gemeinschaftsunterkunft in der Münchenhofstraße von einer fünfköpfigen Personengruppe angegriffen.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Täter den 23-Jährigen zudem mit einem Messer verletzt haben.
Der Verletzte musste medizinisch versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.
Die Täter flüchteten nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten sie bislang nicht gefasst werden. Die Hintergründe der Tat sind ebenfalls unklar.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa