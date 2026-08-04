Junger Mann bei Messerangriff schwer verletzt: Polizei fahndet nach Tätern

Magdeburg - Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in Magdeburg bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde auch ein Hubschrauber zur Fahndung der flüchtigen Tatverdächtigen eingesetzt.

Nach Angaben der Polizei bestehe bei dem 23-Jährigen keine Lebensgefahr mehr. (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann aus Kamerun gegen 5 Uhr morgens im Bereich einer Gemeinschaftsunterkunft in der Münchenhofstraße von einer fünfköpfigen Personengruppe angegriffen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Täter den 23-Jährigen zudem mit einem Messer verletzt haben.

Der Verletzte musste medizinisch versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.