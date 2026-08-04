13-Jähriger beim Plakatieren ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht Radfahrer

Magdeburg - Ein 13-Jähriger ist am Montagnachmittag im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen worden.

Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Rennradfahrer, der einen 13-Jährigen im Gesicht verletzt hatte. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Bereich der Schillerstraße, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Dort soll ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad die Plakat-Aktion gestört und sich plötzlich aggressiv dazu geäußert haben.

Als der 13-Jährige versuchte, den Streit zu schlichten, wurde er laut Polizei sofort attackiert. Der Radfahrer schlug dem Teenager mit der Faust ins Gesicht.

Anschließend flüchtete der Angreifer auf seinem Fahrrad in Richtung Süden. Der 13-Jährige blieb mit Verletzungen im Gesicht zurück.

Die Tat wurde von Zeugen beobachtet. Sie halfen den Beamten mit ersten Angaben zum Täter. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

So wird der Mann beschrieben: