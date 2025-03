Tresor geklaut! Einbrecher-Bande in Magdeburg unterwegs

Die Polizei Magdeburg sucht nach Einbrechern, die in der Neuen Neustadt am Werk waren. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Im Zeitraum vom 22. bzw. 27. bis 28. März wurde in gleich zwei Wohnungen eingebrochen. Einmal war eine Mietwohnung in der Charlottenstraße Ziel der Türknacker, einmal stiegen sie in der Nicolaistraße in Neue Neustadt ein.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, machten die bislang unbekannten Diebe auf ihrem Streifzug auch ordentlich Beute.

Neben einigen elektronischen Werkzeugen nahmen die Langfinger einen verankerten Tresor inklusive Bargeld und hochwertigem Schmuck mit.

Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Auch ist derzeit völlig unklar, wer die unbekannten Gauner sind.