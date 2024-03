Magdeburger (19) sticht 23-Jährigen in den Rücken: U-Haft!

Magdeburg - Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen wurde verletzt.

In einem Wohnhaus in Magdeburg kam es zu einer gefährlichen körperlichen Auseinandersetzung. (Symbolbild) © 123RF/gioiak2

Gegen 7.30 Uhr verfielen die Beteiligten im Alter von 19 und 23 Jahren in einer Wohnung in der Georg-Singer-Straße im Stadtteil Neustädter Feld in Streit.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 19-Jährige dann auf den anderen mit einem spitzen Gegenstand losgegangen sein und ihn in den Rücken gestochen haben.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde der 23-Jährige verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten ihn schließlich beim Haftrichter vor. Der 19-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht.