Wieder Einbruch in Familienhaus: Zeuge kann konkrete Beschreibung liefern

Magdeburg - In Magdeburg sind in den vergangenen Wochen die Zahlen der Haus- und Wohnungseinbrüche gestiegen. Und schon wieder hat es eine Familie erwischt.

Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Vor wenigen Tagen hat das Polizeirevier Magdeburg auf die auffällig gestiegene Anzahl an Einbrüchen in Privathäusern hingewiesen. Gleichzeitig bat sie die Einwohner um Aufmerksamkeit und Sicherheitsvorkehrungen.

Am gestrigen Dienstag gab es einen erneuten Einbruch. Diesmal waren die Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Curiesiedlung eingestiegen.

Womit sie jedoch nicht gerechnet haben: Ein Zeuge beobachtete die Einbrecher, verfolgte sie und informierte gleichzeitig die Polizei.

Ihm gelang es jedoch nicht, den Sichtkontakt zu halten. Auch die Ordnungshüter hatten bei einer sofort eingeleiteten Fahndung keinen Erfolg.

Sie sicherten jedoch sofort Spuren am Tatort und veröffentlichten eine Personenbeschreibung.