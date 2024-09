Wochenende mit Gewalt: Wer hat Schlägereien in Magdeburg beobachtet?

Magdeburg - In den vergangenen Tagen gab es in Magdeburg gleich mehrere Auseinandersetzungen zwischen größeren Personengruppen.

Am Wochenende kam es in Magdeburg zu zwei größeren Schlägereien. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Bereits am Freitag sollen kurz nach 17 Uhr in der St.-Josef-Straße zwei Gruppierungen aneinandergeraten sein, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Darunter hätten sich in Teilen augenscheinlich Personen mit Migrationshintergrund befunden, teilten die Ermittler mit.

Nach verbalen Attacken soll der Streit anschließend in schwere Körperverletzung gemündet sein.

Die aggressiven Personen hätten dabei spitze und stumpfe Gegenstände verwendet. Einem Beteiligten wurde dabei die Geldbörse und das Handy gestohlen.

Zeugen sahen den Vorfall und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte konnte beim Eintreffen drei leicht- bis schwerverletzte Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren erblicken. Zwei weitere 13- und 14-Jährige aus der Gruppierung wurden gefasst.

Was genau vorgefallen war und was diesen Streit ausgelöst hatte, wird jetzt ermittelt. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter dem Stichwort "Körperverletzung St.-Josef-Straße" per Telefon 0391/5463295 entgegen.