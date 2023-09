Männer-Trio beleidigt Fahrgäste und randaliert in Tram

Magdeburg - Drei Männer beleidigten am Mittwochnachmittag in Magdeburg mehrere Fahrgäste einer Straßenbahn mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Nun sucht die Polizei die Hilfe der Öffentlichkeit, um die Täter zu finden.

Zwischen 16.37 und 17 Uhr beleidigten die drei Männer mehrere Fahrgäste der Straßenbahnlinie 9 Richtung Neustädter See. © 123rf/foottoo

Angaben der Polizei zufolge stiegen die Tatverdächtigen gegen 16.37 Uhr am alten Markt in die Linie 9 Richtung Neustädter See ein.

"Kurz darauf begannen die drei Männer [...] grundlos Fahrgäste mit augenscheinlichem Migrationshintergrund zu beleidigen", so Pressesprecher Sebastian Alisch.

Dabei seien auch lautstark fremdenfeindliche Äußerungen durch die Bahn gerufen worden.

Zudem beschädigten sie einen Sitz der Bahn und versuchten eine Scheibe zu beschädigen.

Anschließend tätigte einer der Unbekannten die Notbremse, sodass sie gegen 17 Uhr auf Höhe der Haltestelle "AOK" aussteigen konnten und sich aus dem Staub machten.

Auch wenn niemand durch das Bremsen verletzt wurde, möchte die Polizei das Geschehen, besonders wegen der Beleidigungen und Sachbeschädigung, aufklären.

Dazu suchen die Behörden Personen, die Angaben zum Tathergang oder zu Unbekannten geben können.