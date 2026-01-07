Zigarettenautomat nach Sprengung gegen Auto geschleudert: Wer kennt diese Täter?
Magdeburg - Lauter Krach um Mitternacht: Am Mittwochmorgen wurde im Magdeburger Südwesten ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Polizei fahndet nach dem Diebes-Duo.
Gegen 0.15 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall in der Halberstädter Straße und riefen die Polizei.
Zwei bislang unbekannte Personen sprengten dort einen Zigarettenautomaten, der in einer Hausfassade eingelassen war.
Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat gegen ein geparktes Auto geschleudert. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, entstand sowohl an dem Automaten als auch an dem Gebäude und dem betroffenen Auto hoher Sachschaden.
Das Diebes-Duo klaute mehrere Zigarettenschachteln und rannte dann ortsauswärts davon, berichteten Augenzeugen.
Wie viel geklaut wurde, mit welchen Mitteln die Sprengung herbeigeführt wurde und wie hoch der Sachschaden ausfällt, konnte die Polizei noch nicht mitteilen.
Polizei sucht nach zwei Automatensprengern
Die Einsatzkräfte fahndeten sofort nach den Automatensprengern, konnten sie aber bislang noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Das Paar wird wie folgt beschrieben:
- ein Täter männlich, einer weiblich
- etwa 25 bis 30 Jahre
- beide etwa 1,70 bis 1,80 m groß
- trugen dunkle Kleidung mit auf dem Kopf getragener Kapuze und je einen Rucksack
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der tatverdächtigen Person unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.
