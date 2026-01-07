Zigarettenautomat nach Sprengung gegen Auto geschleudert: Wer kennt diese Täter?

Magdeburg - Lauter Krach um Mitternacht: Am Mittwochmorgen wurde im Magdeburger Südwesten ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Polizei fahndet nach dem Diebes-Duo.

In Magdeburg wurde ein Zigarettenautomat gesprengt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 0.15 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall in der Halberstädter Straße und riefen die Polizei.

Zwei bislang unbekannte Personen sprengten dort einen Zigarettenautomaten, der in einer Hausfassade eingelassen war.

Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat gegen ein geparktes Auto geschleudert. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, entstand sowohl an dem Automaten als auch an dem Gebäude und dem betroffenen Auto hoher Sachschaden.

Das Diebes-Duo klaute mehrere Zigarettenschachteln und rannte dann ortsauswärts davon, berichteten Augenzeugen.

Wie viel geklaut wurde, mit welchen Mitteln die Sprengung herbeigeführt wurde und wie hoch der Sachschaden ausfällt, konnte die Polizei noch nicht mitteilen.