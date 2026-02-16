BMW-Fahrer flüchtet mit 200 km/h vor Kontrolle: Polizei muss Fahrt abbrechen

Kroppenstedt/Magdeburg - In der Nacht auf Montag kam es auf der B81 im Landkreis Börde zu einer Verfolgungsfahrt, die auf dem Magdeburger Ring endete.

Die Polizei hat die Verfolgung in Magdeburg aufgegeben, aber sich das Kennzeichen des Rasers gemerkt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Dabei sollte auf der Bundesstraße gegen 1.30 Uhr in Höhe Kroppenstedt (Landkreis Börde) ein BMW-Fahrer kontrolliert werden.

Dieser fiel den Beamten wegen einer zu hohen Geschwindigkeit auf, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Das Hinterherfahren fiel den Einsatzkräften jedoch schwer. Der BMW fuhr mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde davon.

Erst in Magdeburg konnten die Polizisten aufschließen und ihm Signale zum Anhalten zeigen. Einen Grund, jetzt anzuhalten, sah der Fahrer nicht und beschleunigte wieder. Dabei habe er mehrere rote Ampeln überfahren.

Als der Sichtkontakt zum BMW wieder abriss, entschlossen sich die Beamten, die Verfolgung abzubrechen. Immerhin gelang es ihnen, das Kennzeichen einzusehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Halter um einen 23-Jährigen aus Oschersleben handeln. Direkt nach der Verfolgung besuchte eine Polizeistreife seine Anschrift. Der junge Mann konnte nicht angetroffen werden.

Gegen ihn wird jetzt wegen eines verbotenen Autorennens ermittelt.