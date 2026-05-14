Falsche Kontrolleure doch nicht falsch? MVB klären auf

Magdeburg - Nachdem die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf Facebook vor angeblich falschen Fahrkartenkontrolleuren gewarnt hatten, haben sie die Hinweise noch einmal überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nach aktuellem Stand um ganz normale Kontrolleure der MVB handelte.

Die eingegangenen Hinweise wurden laut MVB sehr ernst genommen. © Magdeburger Verkehrsbetriebe/Peter Gercke

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe hatten die Fahrgäste zuvor über die sozialen Netzwerke und per Pressemitteilung vor "falschen" Kontrolleuren gewarnt. Demnach wurden zwei Fälle gemeldet, bei denen die Tickets kontrolliert und Geld von Passagieren ohne gültigen Fahrschein gefordert wurde. Nach Angaben eines Sprechers handelte es sich hierbei aber um legitime Kontrolleure.

Laut MVB seien die eingegangenen Hinweise äußerst ernst genommen und die Fahrgäste nicht nur im Vorhinein über die anstehenden Kontrollen informiert, sondern auch zu erhöhter Wachsamkeit aufgefordert worden. Die Fahrgastsicherheit und die Aufklärung möglicher Verdachtsfälle sollen durch das Sensibilisieren profitieren.

Einen rechtmäßigen Kontrolleur zu erkennen, sei einfach: Diese können sich jederzeit ausweisen, sind meistens zu zweit unterwegs und tragen dunkle Dienstkleidung. Außerdem würde bei einer Zahlung immer eine Quittung ausgestellt.