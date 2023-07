Dieser Niedrigpreis-Discounter eröffnet demnächst im City Carré Magdeburg!

Magdeburg - Shopping-Freunde aufgepasst: Ende Juli könnt ihr in der Magdeburger Innenstadt wieder richtige Schnäppchen schießen.

Ein voller Erfolg: Pepco eröffnet etwa 400 Stores pro Jahr. © PEPCO Deutschland

Das Unternehmen Pepco startet in diesem Monat wieder mit neuen Stores in Deutschland. Neben Berlin und Dresden kann sich dann auch Magdeburg über den Zuzug des europäischen Niedrigpreis-Discounters freuen.

In der Landeshauptstadt sollen sich die Türen des Schnäppchen-Anbieters bereits am 22. Juli um 9 Uhr im ersten Untergeschoss des City Carré öffnen.

Auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern können Kunden dann zahlreiche Deals in den Abteilungen Mode, Spielzeug und Deko durchstöbern.

Als einer der führenden Einzelhandelsmärkte möchte Pepco in Deutschland "eine feste Größe werden", so Manuela Gräber, Head of Expansion Deutschland.