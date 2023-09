17.09.2023 06:35 Fahrrad-Demo in Magdeburg: Hier wird es heute Verkehrsprobleme geben!

Am Sonntag findet in Magdeburg eine Fahrrad-Demo statt. In drei Stadtteilen sowie auf dem Magdeburger Ring wird es zu Straßensperrungen kommen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - An diesem Sonntag findet in Magdeburg eine Fahrrad-Demo statt. Die Polizei warnt alle Autofahrer vor Einschränkungen auf den Straßen. In Magdeburg werden demonstrierende Fahrradfahrer vorübergehend für gesperrten Straßen sorgen. (Symbolbild) © Helmut Fricke/dpa In der Zeit von 14 bis 17 Uhr soll die Demonstration stattfinden. Betroffen seien die Stadtteile Altstadt, Alte Neustadt sowie Stadtfeld-Ost, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Kritisch werden soll es zwischenzeitlich auch auf dem Magdeburger Ring. Magdeburg Runter vom Gas! Hier wird vom 18. bis 22. September in Magdeburg geblitzt Dieser wird ebenfalls für die Demonstration auf der Fahrtrichtung Süden zwischen Editharing und Am Fuchsberg temporär gesperrt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat zu der Demo aufgerufen, um für die Umsetzung von Radverkehrsprojekten in der Landeshauptstadt zu demonstrieren.

