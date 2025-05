27.05.2025 15:17 Betreten verboten: Wohnung in Cracau brennt lichterloh

Bereits am Sonntag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburgs Ostelbien. Die Wohnung wurde stark beschädigt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Bereits am Sonntag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburgs Ostelbien. Die Wohnung wurde stark beschädigt. Alles in Kürze Wohnung in Magdeburgs Cracau brennt lichterloh

Feuer entstand auf dem Herd in der Küche

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Wohnung nicht mehr bewohnbar, 5000 Euro Schaden

Polizei ermittelt Brandursache Mehr anzeigen Die Feuerwehr ging in Magdeburg-Cracau gegen einen Brand vor. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Beim Eintreffen der Kameraden in der Straße Im Brückfeld im Stadtteil Cracau drangen bereits dichte Rauchwolken aus der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehr ging sofort gegen den Brand vor. Glücklicherweise konnten sie verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer auf dem Herd in der Küche entstanden, teilte das Polizeirevier Magdeburg am heutigen Dienstag mit. Magdeburg Crime Zwei offene Haftbefehle: Routine-Kontrolle bringt Mann hinter Gitter Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Leider musste nach Abschluss der Löscharbeiten aber festgestellt werden, dass die Wohnung so stark verrußt war, dass sie nicht weiter bewohnt werden kann. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Die anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind nicht gefährdet. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und versiegelte den Tatort, um nun die Brandursache zu ermitteln.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa