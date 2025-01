Brandserie in zwei Stadtteilen: Flammen hinterlassen Spur der Verwüstung

Magdeburg - Feuerteufel in Magdeburg unterwegs? In der Nacht auf den heutigen Freitag wurden in zwei Stadtteilen mehrere Mülltonnen angezündet. Das hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Die Feuerwehr Magdeburg hatte es in der Nacht wohl mit einem Feuerteufel zu tun. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

In der Zeitspanne von 1.30 bis 3.30 Uhr brannten mehrere Müllcontainer in Kannenstieg und in der Neustadt.

Zunächst wurde eine Papiertonne in der Johannes-R.-Becher-Straße angezündet. Zwar rückte die Feuerwehr schnell an, der Container war aber schon völlig niedergebrannt.

Nur eine halbe Stunde später brannten mehrere Tonnen am Hans-Eisler-Platz, in der Otto-Nagel-Straße sowie in der Reichelstraße, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Hier konnten die Einsatzkräfte glücklicherweise schnell eingreifen und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Dennoch wurden Hauswände, eine Werbetafel, ein Zaun sowie ein Dacia beschädigt.

Schließlich wurden in der Rosenthalstraße eine Bio-Tonne sowie eine Dixi-Toilette in Brand gesetzt.