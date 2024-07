20.07.2024 08:42 Brandstiftung? Müllcontainer brennen nachts in Magdeburger Hinterhof

In einem Hinterhof im Magdeburger Stadtfeld-Ost gerieten in der Nacht drei Müllcontainer in Brand. Die Flammen griffen auf die Fassade über.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - In der Nacht zum heutigen Samstag sind Müllcontainer bei einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost in Brand geraten. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Die drei Müllcontainer im Hinterhof fingen in kürzester Zeit nacheinander Feuer. (Symbolbild) © catalby/123RF Gegen 1.40 Uhr brannten am heutigen Samstag drei Müllcontainer in einem Hinterhof in der Annastraße, wie die Freiwillige Feuerwehr Diesdorf meldete. In kurzer Zeit griffen die Flammen auf die Fassade über - das Fenster eines Ladens im Erdgeschoss zersprang, ebenso ein Fenster zum Treppenhaus. Glücklicherweise konnte die Freiwillige Feuerwehr mit der Berufsfeuerwehr zusammenarbeiten und das Feuer schnell löschen, sodass der Laden selbst nicht in Brand geriert. Magdeburg Politik Land nimmt bisher zwei Afghanen auf: Innenministerin fordert Stopp des Migrationsprogramms Aufgrund des warmen Wetters hatten viele Bewohner allerdings ihre Fenster offen. Wegen des Rauches draußen und im Treppenhaus mussten sie ihre Wohnungen verlassen, damit diese belüftet werden konnten. Danach konnten aber alle Anwohner zurück. Der Feuerwehr zufolge sind Schäden von etwa 20.000 Euro entstanden. Wie die Müllcontainer in Brand geraten sind, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt.

