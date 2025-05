09.05.2025 14:02 Container brennt in Werkhalle: Erste Löschversuche scheitern

Die Berufsfeuerwehr in Magdeburg musste am Freitag zu einem Brand in der Berliner Chaussee ausrücken. In einer Werkhalle fing ein Container Feuer.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Freitagmorgen kam es in der Berliner Chaussee in Magdeburg zu einem Brand. Die Einsatzkräfte zogen den brennenden Container aus der Werkhalle heraus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Dort habe gegen 8 Uhr ein zur Sortierung abgestellter Container Feuer gefangen, teilte die Stadt mit. In dem zehn Kubikmeter großen Objekt habe Sperrmüll gelegen und für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Mitarbeiter hätten zunächst erste Löschversuche unternommen, ehe sie sich eigenständig ins Freie begeben haben und die Feuerwehr informierten. Magdeburg Lokal Caipirinha-Pralinen? In dieser Magdeburger Bäckerei gibt es handgemachte Schokolade Die angerückten Einsatzkräfte zogen den Container aus der Werkhalle heraus und löschten seinen Inhalt anschließend im Freien. Mit einem Großlüfter wurde anschließend die Halle belüftet und nach einer Prüfung der Umgebungsluft wieder freigegeben. Der Einsatz dauerte in etwa zwei Stunden.

