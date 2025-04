Dachstuhl brennt am Hasselbachplatz: 27 Bewohner und vier Tiere evakuiert

Magdeburg - Dichter Rauch zog am Dienstag durch die Häuserschluchten in der Innenstadt von Magdeburg . Die Feuerwehr löschte dort einen Dachstuhlbrand.

Die Hegelstraße wurde während des Einsatzes gesperrt. © TAG24

Wie die Polizei gegenüber TAG24 berichtete, entstand der Brand auf dem Dach eines Gebäudes in der Hegelstraße nahe des Hasselbachplatzes. Es handelte sich dabei um ein mehrstöckiges Wohnhaus, welches von 27 Personen bewohnt wird.

Die Bewohner hatte sich laut Feuerwehrangaben aber "selbstständig und vorbildlich in Sicherheit gebracht, was den sofortigen Beginn der Löscharbeiten ermöglichte".

Beim Eintreffen der Kameraden brannte das Dachgeschoss lichterloh. Auch wurde durch den Brand eine Leitung beschädigt, die die Etage unter Wasser setzte.

Dabei bot die Lage des Wohnhauses ein Problem. "Das betroffene Gebäude ist über Eck gebaut, wodurch sich der Brand sowohl an der Front als auch an der Gebäudeseite im Dachstuhl ausbreitete", teilte die Magdeburger Feuerwehr am Mittwochmorgen mit.

Mit zwei Drehleitern wurde von der Hegelstraße und von einem benachbarten Grundstück aus gegen die Flammen vorgegangen.