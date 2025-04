07.04.2025 20:59 Feuer im City Carrè: Das war passiert

Am Montag rückte die Feuerwehr im City Carrè in Magdeburg an. Unterhalb des Einkaufszentrums kam es zu einem Feuer in der Tiefgarage.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Montagabend kam es im City Carrè in Magdeburg zu einem Feuerwehreinsatz. In der Tiefgarage des City Carrès brannte ein Transporter. (Archivbild) © Thomas Schulz/dpa Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, ist dort gegen 18.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Schwarzer Rauch drang zwischen den Gebäudeabschnitten hinauf. Betroffen war die Tiefgarage unterhalb des Gebäudes. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Mercedes Sprinter entdeckt, der in Flammen stand. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Magdeburg Lokal 1. FC Magdeburg gegen Kaiserslautern: Das müsst Ihr für die Anreise wissen Während der Löscharbeiten wurde der Bereich durch die Polizei großflächig abgesperrt. So auch die Hasselbachstraße zwischen dem Einkaufszentrum und dem gegenüberliegenden Hauptbahnhof. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe mussten deshalb mehrere Linien umleiten. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt und sollen auch zu keiner Zeit in Gefahr gewesen sein, so die Polizei. Folgeschäden am Gebäude seien bisher nicht festgestellt worden.

