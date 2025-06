01.06.2025 07:51 Feuer im Dachgeschoss: Mehrfamilienhaus für Anwohner gesperrt

Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt kam es am Sonntag zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Zwei Anwohner mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Nacht auf Sonntag kam es im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt zu einem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus. Alles in Kürze Brand in Mehrfamilienhaus in Magdeburg

Feuer im Dachgeschoss, eine Person gerettet

31 Feuerwehrleute im Einsatz

Bewohner der betroffenen Wohnung verletzt

Gebäude vorsorglich gesperrt Mehr anzeigen Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen meterhoch aus den Fenstern der obersten Etage. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Wie die Feuerwehr Magdeburg berichtete, erhielt sie um kurz nach 2 Uhr den Hinweis über das Feuer.

Betroffen war die Wohnung in der obersten Etage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits meterhohe Flammen und starker Rauch aus den Fenstern sowie vom Dach. An einem weiteren Fenster befand sich zudem noch eine Person in ihrer Wohnung. Sie wurde mit der Drehleiter gerettet. Magdeburg Kultur Charly Hübners "Krieg und Frieden" am Theater Magdeburg: Was kann der 4-Stunden-Koloss? Die Bewohner der in Flammen stehenden Wohnung mussten durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Nach dem Einsatz ist das Gebäude vorsorglich gesperrt worden. Insgesamt 31 Kameraden der Berufsfeuerwehr Magdeburg und der Feuerwehr Rothensee rückten an, um die Flammen von innen sowie von außen zu löschen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa