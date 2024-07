05.07.2024 07:18 Feuer in Seniorenheim: Starker Rauch erschwert Einsatz

In Magdeburg kam es am Donnerstag zu einem Brand in einem Seniorenheim. Mehrere Wohnungen waren nach dem Einsatz nicht mehr bewohnbar.

Von Robert Lilge

Am gestrigen Donnerstagabend musste die Feuerwehr in Magdeburg zu einem Brand in einem Seniorenheim ausrücken. Am Donnerstag kam es in Magdeburg zu einem Brand im Technikraum eines Seniorenheims. (Symbolbild) © Anna Ross/dpa Gegen 18.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Neuen Sülzeweg gerufen, teilte Brandamtmann Sven Drebenstedt von der Feuerwehr Magdeburg mit. Dort habe eine Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim ausgelöst. Vor Ort stellten die Kameraden fest, dass der dichte Qualm jedoch nicht direkt aus dem Seniorenheim selbst stammen musste, sondern aus einer separaten Elektrozentrale des Gebäudes. Mit CO2-Handfeuerlöschern konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die starke Rauchentwicklung sorgte jedoch für Schwierigkeiten. Das Ablüften war etwas aufwändiger und verzögerte den Einsatz, sodass die Kräfte erst gegen 21 Uhr wieder abrücken konnten. Während der Maßnahmen blieben viele Bewohner in ihren Wohnungen. Aufgrund von nicht vollständig abgedichteten Versorgungsschächten sind einige Wohneinheiten aufgrund des Rußes vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Person verspürt Reizungen Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, hieß es. Eine Person gab an, Reizungen der Atemwege davongetragen zu haben. Sie wollte sich jedoch eigenständig in ein Krankenhaus begeben und lehnte die Fahrt mit einem Rettungswagen ab. Der entstandene Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Jetzt hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angerückt waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen.

