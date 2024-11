07.11.2024 13:16 Flammen auf Parkplatz: Feuer zerstört VW in Sudenburg

Am Donnerstag kam es in Magdeburg auf einem Parkplatz zu einem Feuer. Ein Wagen stand in Flammen und musste von Einsatzkräften gelöscht werden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es im Magdeburger Stadtteil Sudenburg zum Brand eines Autos. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Wagen war jedoch nicht mehr zu retten. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Gegen 3.30 Uhr wurde das Feuer der Leitstelle gemeldet, berichtete das Polizeirevier Magdeburg. Ein Zeuge meldete die Flammen an einem VW Golf auf einem Parkplatz in der Brenneckestraße. Sofort ausgerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Wagen vor Ort bereits im Vollbrand vor. Magdeburg Feuerwehreinsatz Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Kellerbrand in Magdeburg! Sie konnten die Flammen schnell löschen, doch für den Wagen gab es keine Rettung mehr. Er wurde vollständig zerstört. Durch die entstandene Hitze und das Feuer wurden ebenfalls angrenzende Bepflanzungen stark in Mitleidenschaft gerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Zur Aufklärung des Feuers wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Titelfoto: Boris Rössler/dpa