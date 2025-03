18.03.2025 10:16 Haus brennt in Magdeburg: Feuerwehr muss verletzte Bewohner retten

Am Montagabend brach ein Feuer in einem Wohnhaus in Magdeburg-Rothensee aus. Die Feuerwehr rückte mit etlichen Kameraden an, um die Bewohner zu retten.

Von Kira Bach

Magdeburg - Am gestrigen Montagabend richtete ein Feuer in Magdeburg großen Schaden an. Insgesamt 24 Feuerwehrleute waren vor Ort, um den Brand zu löschen. (Symbolbild) © fanjianhua/123RF Gegen 19.26 Uhr ging ein Notruf aus dem Stadtteil Rothensee ein, wie die Berufsfeuerwehr Magdeburg am Dienstag mitteilte. Im ersten Obergeschoss eines Hauses brannte ein Zimmer. Die Bewohner hatten versucht, die Flammen zu löschen und sich dabei selbst verletzt. Als Erstes traf die Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Rothensee ein, welche mit den Löscharbeiten begann und die Bewohner evakuierte. Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit "Salome": Glitzer, Konfetti und ein Einkaufswagen voll abgetrennter Köpfe Der Rettungsdienst brachte mehrere Menschen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Insgesamt waren sechs Feuerwehrwagen, drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, 24 Feuerwehrleute und die Polizei vor Ort. Der entstandene Schaden beträgt um die 80.000 Euro.

