16.06.2024 10:45 Lkw brennt lichterloh: Feuerwehr geht von hohem Schaden aus

In der Neunhofer Straße in Magdeburg kam es am frühen Sonntag zu einem Brand eines Lastwagens. Die Feuerwehr beziffert den Schaden in sechsstelliger Höhe.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Magdeburg zu einem Brand eines Lastwagens. Durch das Feuer soll ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. © Screenshot/Instagram/feuerwehr.magdeburg Wie Brandamtmann Erik Haegebarth von der Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.20 Uhr in die Neunhofer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Kameraden stand das Führerhaus des dort abgestellten Lkw bereits in Flammen. Auch Bäume und weitere Pflanzen im näheren Umfeld hatten bereits Feuer gefangen. Magdeburg Kultur "Love Never Dies" am Theater Magdeburg: Was kann das Domplatz-OpenAir? Zwischenzeitlich bestand die Gefahr, dass auslaufende Flüssigkeiten in die Kanalisation gelangen konnten. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehrkräfte wurde dies erfolgreich verhindert. Insgesamt sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Details zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Jetzt wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/feuerwehr.magdeburg