Magdeburger Wohnung in Flammen: Feuerwehr rettet mehrere Verletzte und Vierbeiner

In der Nacht zum Mittwoch fing eine Wohnung in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus Flammen. Die Feuerwehr hat eine Idee, was den Brand ausgelöst hat.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - In der Nacht zum Mittwoch brannte ein Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Neu Olvenstedt. Polizei, Rettungsdienst und zwei Feuerwehren waren nachts vor Ort. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Magdeburg Gegen 1.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert - in der St.-Josef-Straße stand eine Wohnung in Flammen! In der ersten Etage des sechsstöckigen Wohnhauses hatte vermutlich ein Heizstrahler eine Matratze in Brand gesetzt, wie die Landeshauptstadt Magdeburg mitteilte. Bis die Feuerwehr anrückte, brannte schon das gesamte Schlafzimmer. Magdeburg Millionen-Spenden nach Magdeburg-Anschlag: So kommen Betroffene an ihr Geld Glücklicherweise sorgte ein Schutzrohr dafür, dass die Flammen nicht auf die zweite Etage übergriffen. Die Bewohnerin sowie eine weitere Mieterin mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie könnten eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Drei weitere Mieter wurden vor Ort versorgt, wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte. Außerdem retteten die Kameraden einen Hund aus dem Gebäude sowie eine Katze aus der brennenden Wohnung. Originalmeldung von 8.42 Uhr, zuletzt aktualisiert 11.15 Uhr.



Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Magdeburg