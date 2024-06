Große Einschränkungen für Reisende: Bahnarbeiten in und um Magdeburg

Magdeburg - In den kommenden Wochen müssen Bahnreisende in und um Magdeburg mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Bahnreisende müssen an diesem und nächstem Wochenende in Magdeburg mit Einschränkungen rechnen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Grund dafür sind Bauarbeiten am Schienennetz sowie an den Oberleitungen, teilte das Transportunternehmen Abellio mit.

Auf verschiedenen Strecken kommt es daher innerhalb von zwei Wochen zu Fahrplanänderungen und Ausfällen.

Die erste Bauphase beginnt an diesem Freitag (7. Juni) um 19.30 Uhr und dauert bis einschließlich Sonntag (9. Juni) an. Ein weiteres Mal wird am Samstag darauf (15. Juni) ab 17.30 Uhr bis einschließlich Sonntag (16. Juni) gebaut.

In diesen Zeiträumen fallen alle Züge zwischen Magdeburg Hbf und Dodendorf aus. Konkret betroffen sind die Regionalexpress-Linien RE 11, RE 21 und RE 31 sowie die Regionalbahnlinie RB 43, die Magdeburg mit Oschersleben verbindet.

Für Ersatz ist aber gesorgt. Die genannten Regionalexpress-Linien halten in diesen Zeiträumen zwischen Magdeburg Hbf und Halberstadt zusätzlich in Hadmersleben und Langenweddingen.