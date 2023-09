Keinen Plan für den Sonntag? Das könnt Ihr am Wochenende unternehmen!

Bierbrauerei Sudenburg - Am Sonntag von 12 bis 18.30 Uhr lädt die Brauerei in Sudenburg zum 4. Brauereifest ein. Freunde des Biers erwarten neben kalten Getränken und leckerem Essen auch richtig gute Stimmung bei Livemusik. Für die Kleinen gibt es ein interessantes Programm mit Liederspaß, Karussell und mehr.

Schellheimerplatz - Auch an diesem Wochenende findet in Magdeburg wieder ein Trödelmarkt statt. Am Sonntag können Schnäppchenjäger von 10 bis 15 Uhr den Schellheimer Trödelmarkt auskundschaften. Hier gibt es alles von Kinder- und Babykleidung, Pflanzen und anderen Kleinigkeiten. Live-Musik und Infostände lassen den Schellheimerplatz zum Leben erwecken.