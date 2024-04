Alles für Detektive, Racing-Fans und Stöberer: Was am Samstag in Magdeburg los ist

Gesellschaftshaus - Die Magdeburger Jazztage sind seit Donnerstag in vollem Gange und machen auch am Samstag keinen Halt. Um 20 Uhr gibt's im Gesellschaftshaus das " Move String Quartet " zu sehen. Das Quartett rund um Cellistin Susanne Paul verbindet Klangparameter der europäischen Klassik mit den Improvisationsstrukturen des Jazz - eine frische Mischung aus Gegenwart, Eigensinn und Jazz. Gleichzeitig begeistert auch das "Nathan Ott 4tet" mit einem kammermusikalischen Ensemble und atmosphärisch dichtem Sound.

Flugplatz - Am Samstagmorgen ist es wieder so weit - DAS Motorsport-Event kehrt in die Elbestadt zurück. Von 8 bis 18 Uhr bekommen Racing-Fans beim Day of Thunder auf dem Magdeburger Flugplatz wieder ordentlich was zu sehen. Alles, was Räder hat, ist willkommen. Die Highlights sind dabei die Rennen der verschiedenen Klassen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Tickets gibt es an der Tageskasse für 15 Euro.