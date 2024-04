18.04.2024 06:24 Jazz-Festival beginnt in Magdeburg: Was dieses Jahr besonders ist

Magdeburg - Zum siebten Mal gibt es in Magdeburg ein mehrtägiges Festival für Freunde der Jazz-Musik. In diesem Jahr rückt ein großes Instrument in den Fokus. In Magdeburg beginnen am Donnerstag die alljährlichen Jazz-Tage. (Symbolbild) © 123RF/viteethumb Ein Instrument im Mittelpunkt: In Magdeburg setzt ein Jazz-Festival unter dem Motto "Der Bass ist der Boss!" auf den Kontrabass. Nach der Eröffnung der Jazz-Tage am Donnerstag stehen bis Sonntag Veranstaltungen im Forum Gestaltung und im Gesellschaftshaus der Landeshauptstadt auf dem Programm. Für die siebte Ausgabe des Musikfestivals können Jazz-Fans an vier Festivaltagen sechs Konzerte besuchen. Nach Veranstalterangaben soll das Festival einen umfassenden Überblick über die musikalische und technische Spannweite eines zeitlosen Instruments geben. Der Kontrabass sei als Klangfundament "ein Meister der Tiefe und eindeutig der Boss", hieß es. Die Eröffnung im Gesellschaftshaus gestaltet den Organisatoren zufolge das Aurora Oktett, das 2016 vom Komponisten Carl Christian Wittig gegründet wurde und sich sowohl im Jazz als auch in der klassischen Tradition frei bewege. Weiterhin gebe es unter anderem Konzerte vom Florian Herzog Quartett und vom Dave Holland Trio, das den Abschluss der Magdeburger Jazz-Tage gestaltet. Den genauen Programmplan findet Ihr auf der Website des Veranstalters.

