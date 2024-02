Ballett "Borgia" am Theater Magdeburg: Feuerwerk des Könnens vom Publikum belohnt

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das neue Ballett "Borgia" Premiere am Theater Magdeburg . TAG24 war bei der Vorführung dabei und empfiehlt - dieses Stück solltet Ihr Euch dringend merken!

Dieses Trio hat mit "Borgia" und nicht zuletzt mit vergangenen Inszenierungen wie "Was ihr wollt" oder "Verklärte Nacht/Mahler 4" erneut bewiesen, wie gut sie die gemeinsamen Visionen publikumsgerecht umsetzen können.

Denn das ist es wirklich: "Borgia" am Theater Magdeburg ist ein wahres Feuerwerk des Könnens auf allen Ebenen.

Auch dieses Mal stammt die Fassung aus der Feder von Ballettdirektor Jörg Mannes, der in die Welt Spaniens des 13. Jahrhunderts entführt und in knapp zwei Stunden die Mythen und Verhältnisse dieser Familie mit vollem Können zu inszenieren weiß.

Das neue Tanzstück des Vier-Sparten-Theaters befasst sich dieses Mal mit der skrupellosen, spanisches Adelsfamilie der Borgia, in der Intrigen, Giftmord, Ehebruch und Machtkämpfe alltäglich waren.

Die Tänzer waren am Samstagabend wieder in absoluter Höchstform. Das Ballett wechselt zwischen Gruppennummern mit dem riesigen Ensemble, über kleinere Soli bis hin zu unglaublichen Pas-de-Deux. Bei all diesem Talent weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll!

Unterstützt durch ein grandioses Orchester unter Anleitung von Svetoslav Borisov präsentiert die Dance-Compagnie gefühlvolle, anmutige Bewegungen mit atemberaubenden Hebefiguren und einer scharfen, zu weilen anzüglichen Dynamik.