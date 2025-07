Kaiser-Otto-Preis verliehen: Wer die höchste Auszeichnung absahnt

Alles in Kürze

Der Kaiser-Otto-Preis wurde am Mittwoch an die Künstler Igor Levit (38, 3. v. r.) und Lisa Batiashvili (46, m.) verliehen. © Romy Buhr / Landeshauptstadt Magdeburg

Die beiden würden sich über ihr künstlerisches Wirken hinaus in politische Diskussionen einschalten und sich für Demokratie einsetzen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU).

In diesen schwierigen Zeiten werde der Zusammenhalt in Europa auf die Probe gestellt. Der Kaiser-Otto-Preis trage maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung des europäischen Zusammenhalts an kommende Generationen weiterzugeben.

Der Preis ist die höchste Auszeichnung der Stadt Magdeburg und wird in der Regel alle zwei Jahre verliehen.

Gewürdigt werden den Angaben nach Menschen oder Institutionen, die sich in Wort und Tat für freiheitliche Werte, Frieden, Toleranz und Demokratie einsetzen und dazu beitragen, den europäischen Einigungsprozess zu befördern. Die Preisträger erhalten eine Urkunde und eine individuelle Porträtmedaille.