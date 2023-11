"Das Gespenst von Magdebu-huuu": Geistergeschichte als Weihnachtsmärchen?

Magdeburg - Am Dienstagmorgen feierte das diesjährige Weihnachtsmärchen "Das Gespenst von Magdebu-huuu" Uraufführung am Theater Magdeburg. TAG24 war bei der Premiere vor Ort.

In dem neuen Weihnachtsmärchen am Theater Magdeburg sind die Geister los! © Theater Magdeburg/Jan Reiser

Zum Inhalt: Ein junges Gespenst wird auf der Burg Gronenborch von drei alten Geistern ausgebildet - und es langweilt sich zu Tode! Durch einen Zufall landet es inklusive seiner Geisterkiste mitten in Magdeburg und stellt bald Schabernack in der ganzen Stadt an.

Doch schon kommen ihm einige Gegner in der Quere: Der Bürgermeister, der die alte Burg in ein Luxushotel verwandeln will, engagiert eine Geisterjägerin, die das junge Gespenst für immer ins Jenseits befördern soll.

Kann das junge Gespenst mithilfe seiner Menschen-Freundin Lina und dem Burgverwalter entkommen und die Geisterjägerin in die Flucht schlagen? Und wie können die drei Geister und der Oberwachtmeister helfen?

Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché legte das Skript für das diesjährige Weihnachtsmärchen vor und überlegt die Tradition eines Weihnachtsmärchens als Geistergeschichte neu. Eine spannende Idee, die vielleicht erst mal abwegig klingt. Aber glücklicherweise hat das Schauspiel so viel Charme und Witz, dass sämtliche Zweifel schnell vergessen sind.