Diese Events finden am Samstag in Magdeburg statt!

Am Samstag ist wieder viel los in Magdeburg. Hier sind ein paar Event-Tipps, wo es für Euch hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Wochenende ist da und will ausgenutzt werden. TAG24 hat für Euch wieder ein paar Tipps, was Ihr an diesem Samstag in Magdeburg unternehmen könnt.

Jobmesse "Hierbleiben"

Altstadt - Ihr seid auf der Suche nach einem Job oder möchtet frischen Wind in Euer Arbeitsleben bringen? Dann könnte die Jobmesse "Hierbleiben" in der Festung Mark etwas für Euch sein. Dort stellen sich rund 90 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt mit über 1000 Jobs vor. Gleichzeitig gibt es Podiumsdiskussionen zum Thema "Revolution in der Jobwelt - KI, Remote Gen Z & was bleibt?" Die Veranstaltung kann von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Schulmesse

Herrenkrug - Irgendwann müssen sich Eltern die Frage stellen, welche Schule ihr Kind besuchen soll. Um diese Entscheidung zu erleichtern, findet am heutigen Samstag auf dem Magdeburger Messegelände die Schulmesse statt. Dort präsentieren sich die verschiedensten Anbieter von Bildungseinrichtungen. Das Angebot reicht von öffentlichen weiterführenden Schulen bis hin zu privaten Grundschulen. Eltern können sich dabei über das jeweilige Angebot und die Leistungen mit Vertretern direkt informieren. Die Messe findet von 10 bis 14 Uhr auf dem Messegelände in der Tessenowstraße statt. Der Eintritt ist frei.

Auf welche Schule soll das Kind gehen? Diese Frage können sich Eltern auf der Magdeburger Schulmesse beantworten lassen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

20er-Jahre-Ball

Stadtfeld-Ost - Diesen Samstag hält wieder das Lebensgefühl der 20er-Jahre im Oli-Kino in der Olvenstedter Straße Einzug. Das Live-Orchester "Time Rag Departement" spielt dabei Klassiker von Benny Goodman, Duke Ellington, Josephine Baker, Marlene Dietrich und den Comedian Harmonists. Das Oli-Kino verspricht einen Abend wie im Babylon Berlin der 20er-Jahre. Start ist um 20 Uhr. Beim Eintritt gibt es zwei Kategorien: 22 Euro mit Tisch, 20 Euro in den Reihen.

Konzert von Annett Louisan

Brückfeld - Die in Havelberg (Landkreis Stendal) geborene Annett Louisan kommt diesen Samstag in ihre Heimat zurück. In der Getec-Arena in der Berliner Chaussee gibt sie mehrere ihrer neuen Musikstücke zum Besten. Der Name der Show trägt auch gleichzeitig den Titel ihres neuen Chanson-lastigen Albums: "Babyblue". Start ihrer Show ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 44,90 Euro.

Winterzauber an der Grünen Zitadelle

Altstadt - Direkt am Hundertwasserhaus kann man sich noch vor Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes in Weihnachtsstimmung begeben. Die ersten winterlichen und festlichen Buden haben dort zum "Winterzauber" eröffnet. Funkelnde Lichter, ein Weihnachtsbaum und typische Weihnachtsmarkt-Gerüche tragen zur Vorfreude bei. Bis zum 30. Dezember ist der "Winterzauber" zwischen 12 und 21 Uhr frei zugänglich.

Weihnachtsstimmung kommt beim "Winterzauber" an der Grünen Zitadelle auf. © Sophie Kemnitz