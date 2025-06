Teckelwelt oder "Check den Hassel": Das erwartet Euch am Samstag in Magdeburg

Grunson-Gewächshäuser - Unter der Führung eines Mitarbeiters können Botanik-Fans am Samstag von 15 bis 16.30 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern verschiedenste exotische Pflanzen- und Tierarten kennenlernen. Besucher erfahren hier auch mehr über die Entstehung der beeindruckenden Pflanzenhäuser.

Hasselbachplatz - Mit Herbert Karl von Beesten geht es am Samstag wieder von 15 bis 17.30 Uhr rund um den Hasselbachplatz in Magdeburg. Bei der Führung lernen Teilnehmer die Hintergründe des Ortes sowie coole Geheimtipps kennen. An den verschiedenen Hassel-Check-Points erleben die Gäste Kunst, Kultur, Musik und Performances.

Klosterbergegarten - Zum vierten Mal findet in Magdeburg das "Telemann-Sommerfest" im schönen Klosterbergegarten und dem angrenzenden Gesellschaftshaus statt. Von 15 bis 23 Uhr können Besucher in diesem Jahr in die Zeit des Barocks eintauchen.

Neben vielen Mitmachangeboten (barocke Spiele, Barocktanz und Co.) für die ganze Familie können sich die Gäste über ein attraktives Konzertprogramm freuen. Durch das Modell "Pay what you can" (z. Dt.: "Zahle, was du kannst") sind alle Menschen jeden Alters herzlich eingeladen.