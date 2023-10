Diese gruseligen Events erwarten Euch am Montag und Dienstag in Magdeburg!

Magdeburg - Auch in Magdeburg wird es um den 31. Oktober wieder bei zahlreichen Events gespenstisch. Zu welchen Veranstaltungen Ihr gehen könnt, verraten Euch unsere Halloween-Tipps.

Karten gibt es schon ab 10 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf oder für 15 Euro an der Abendkasse.

Altstadt - Ob Geisterwald, Friedhof oder blutige Badewanne - in den Gewölben der Festung Mark wird das Schaurige am Montag richtig zelebriert. Von 21 bis 3 Uhr können Hexen, Monster und teuflische Gestalten auf dem Dancefloor heftig feiern und einen monstermäßigen Abend erleben.

Hasselbachplatz - Im Flowerpower ist unter dem Motto "Monster of Rock" am Montag ab 19 Uhr jede Kreatur des Grauens eingeladen. Neben tödlichen Elixieren erwartet Monster ebenfalls schaurig gute Musik von DJ Don Krawallo, die jedes Skelett zum Wackeln bringt.

Zoo Magdeburg - Am Montag und Dienstag wird es im Zoo Magdeburg schaurig schön. Hier kommen die kleinen Spuk-Fans so richtig auf ihre Kosten. Kürbisse-Schnitzen, Puppentheater, Kinderschminken und Gruselleckereien-Backen sorgen an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr für schaurig viel Spaß.

Mehr Informationen zum Programm gibt es auf der Website.