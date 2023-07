Drei Feste warten auf Besucher: Das sind die Magdeburg-Tipps für Euer Wochenende

Pechau - Der Magdeburger Ortsteil Pechau besteht inzwischen seit 1075 Jahren und das muss gebürtig gefeiert werden. Das ganze Wochenende lang warten tolle Veranstaltungen auf Euch. Am Samstag findet ein Reitfest für Familien statt - ab 11 Uhr zieht ein Umzug durch die Ortschaft, zwischen 11 und 13 Uhr gibt es Kinderreiten mit Mittagessen. Am Nachmittag dürfen sich auch Erwachsene auf den Pferden ausprobieren, bevor Ihr den Abend im Gemeindehof bei gemütlicher Livemusik ausklingen lassen könnt.

Festung Mark - In der Festung setzt sich auch am Wochenende das legendäre Kulturpicknick fort. Samstagabend stehen beim Rock-Picknick Danny Priebe und seine Band ab 20 Uhr für Euch auf der Bühne und packen eine mitreißende Mischung aus Coversongs und Originalen aus.

Westerhüsen - Nicht nur Pechau hat was zu feiern: Auch der Stadtteil Westerhüsen putzt sich heraus und stellt für Euch ein cooles Festprogramm auf die Beine. Auf den Elbwiesen an der Kieler Straße gibt es am Samstag nach der feierlichen Eröffnung was Grooviges auf die Ohren mit Martin Rühmann und Neue Nachbarn und den Kellergeistern. Am Abend stehen dann weitere Highlights auf dem Programm.

Am Sonntag könnt Ihr dann nach einem Festgottesdienst ab 11 Uhr mit Daphne und den Frudies gemeinsam frühshoppen. Der Eintritt ist kostenlos.