"Fidelio" am Theater Magdeburg: Kunterbunt, Hochaktuell, Grandios

Magdeburg - Am Samstagabend feierte die Oper "Fidelio" Premiere am Theater Magdeburg . TAG24 war dabei und kann sagen - es war grandios!

Leonore hat sich derweil als Fidelio verkleidet, um sich so in Roccos Familie einzuschleichen und sein Wohlwollen zu gewinnen. Mit seiner Hilfe will sie nun Pizarro zu Fall bringen und Florestan und die anderen Gefangenen befreien. Schaffen sie es?

Florestan (gespielt von Tilmann Unger) wurde gefangen genommen, da er gemeinsam mit Leonore die Gesellschaft wachrütteln wollte. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Aber auch die Gesangs- und Schauspielkunst tut ihr Übriges, "Fidelio" zu etwas ganz Einzigartigem im Magdeburger Repertoire zu machen. Die Oper ist durchzogen von gefühlvollen Arien und Duetten, das Ende des ersten und zweiten Aktes verzaubert mit schmetternden Chornummern. An dieser Stelle besonders hervorzuheben ist der Opernchor, der zwar nur spärlich, dafür aber umso eindrucksvoller eingesetzt wird.

Raffaela Lintl als Leonore zeigt nicht nur ihren äußerst kraftvollen Sopran, sondern auch ihr Verständnis für diese verzweifelte und gleichzeitig gutherzige Rolle.

Im Pendant mit Johannes Stermanns Rocco bilden die beiden ein Duo, was nicht nur gesanglich Meisterleistungen abliefert, sondern auch das Herzstück dieses tiefgründigen Musikstückes bildet.

Zwar darf Tilmann Unger als Florestan erst im 2. Akt auf die Bühne, schindet dabei aber mit seinem klaren Tenor tief sitzenden Eindruck bei den Zuschauern, was sie mit Szenenapplaus und stehenden Ovationen am Ende zu belohnen wissen.

Ein hervorragendes Orchester der Magdeburgischen Philharmonie, dirigiert von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva, setzt "Fidelio" noch die Krone auf.

Fazit: Am Ende von "Fidelio" überlegt sicherlich der eine oder andere Zuschauer, ob das Theater Magdeburg jemals zuvor so etwas Großartiges gezeigt hat - und überlegt lange. Mit "Fidelio" ist dem Opernhaus ein wahres Meisterstück gelungen, das nicht nur durch großes Können der Sänger, des Chors und des Orchesters überzeugt, sondern auch durch Kostüm, Bühnenbild und einschlägiger Aktualität ein Gesamtpaket an Operngenuss ist, was hoffentlich noch viele weitere hundert Zuschauer begeistern darf.

Weitere Vorstellungen von "Fidelio" findet Ihr im Spielplan des Theaters.